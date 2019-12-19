Путин: Порошенко настаивал на подписях лидеров непризнанных ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские власти сами признали легитимность властей непризнанных республик. Он рассказал, что на переговорах бывший президент Петр Порошенко настаивал на подписях лидеров ДНР и ЛНР под «Минскими соглашениями».

«Нет желания решать этот вопрос в диалоге с людьми», — заявил Путин.

Силовых решений проблемы тут не может быть, считает президент РФ. «Донбасс порожняк не гонит», — добавил он.