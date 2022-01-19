В Татарстане браконьеров поймали при разделывании туши лося

Фото: Госкомитет по биоресурсам

В Краснооктябрьском охотничьем хозяйстве в Татарстане задержали браконьеров из Казани и Зеленодольска — их поймали, когда они разделывали тушу незаконно добытого лося, сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.



Нанесенный охотничьим ресурсам ущерб оценили в 400 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконной охоте (ст. 258 УК РФ). По ней браконьерам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

С 10 января в Татарстане завершился сезон охоты на лося и косулю. Сведения о добытых охотничьих ресурсах должны быть сданы по месту получения разрешения в течение 20 дней после завершения сезона охоты.

5 декабря 2021 года завершился сезон охоты на некоторые виды дичи. Среди них водоплавающая, болотно-луговая, степная и полевая дичь.

Маргарита Головатенко