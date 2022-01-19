Генпрокуратура просит признать террористическим движение «Колумбайн»

Генпрокуратура России просит признать террористическим движение «Колумбайн», соответствующий административный иск поступил в Верховный суд.

Иск рассмотрят 2 февраля в 15.00 по московскому времени. Судебное заседание будет проходить в закрытом режиме, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Соответствующий иск поступил в суд еще 8 декабря 2021 года.

Мнения о деструктивности и угрозе движения «Колумбайн» неоднократно озвучивались в России. Ранее в Общественной палате высказывались о том, что признание движения террористическим позволит правоохранительным органам усилить борьбу с подобными сообществами, их участниками и создателями.

Фото: wikimedia.org / Andreykor

Председатель СКР Александр Бастрыкин объяснял, что по итогам первой экспертизы Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии №175, был признан невменяемым, так как не было учтено влияние субкультуры «Колумбайн». Для проведения второй экспертизы следствие представило экспертам дополнительные материалы, привлекли ведущих ученых в области психиатрии. В итоге результаты экспертизы подтвердили вменяемость фигуранта уголовного дела как в момент совершения преступления, так и на данный момент, констатировал Бастрыкин.

Маргарита Головатенко