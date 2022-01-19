В Челнах продается здание завода по производству клюшек «ЗаряД» за 100 млн рублей

В Набережных Челнах выставлено на продажу здание, где размещен завод по производству хоккейных клюшек «ЗаряД». Его совладельцем является хоккеист «Ак Барса» Данис Зарипов. Соответствующее объявление появилось в Сети. Также информация о продаже опубликована в телеграм-канале «ТрэшХоккей».

Согласно тексту объявления, производственный комплекс площадью 4 тысячи кв. метров продается вместе с действующим арендатором. В него входят производственный корпус, склад продукции, газораспределительная подстанция, здание цеха инкрустации со складом готовой продукции и земельный участок.

Отмечается, что все коммуникации подключены и подведены. Здание оценено продавцом в 100 млн рублей.

Позднее в ООО «ЗаряД» прокомментировали ситуацию, отметив, что продается лишь здание. Объявление об этом разместил его владелец. Само производство продолжит работу.

Фото: скриншот/t.me/trhockey

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Дарья Акимова