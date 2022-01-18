Эксперты не смогли установить, чем отравилась семья в Москве после употребления арбуза

Фото: кадр видео / СК РФ

Эксперты не смогли установить вещество, которым смертельно отравились пожилая женщина и ее внучка после того, как они съели купленный в «Магните» арбуз, сообщил адвокат дезинсектора супермаркета Антона Котова, которого ранее арестовали по делу о гибели двух москвичек.

Эксперты пришли к выводу, что смерть женщины и девочки наступила от отравления деструктивным ядом — он преимущественно поразил печень и почки. Результаты другой экспертизы показали, что веществ, используемых в работе Котовым, не обнаружено в крови и внутренних органах погибших, сообщают «Известия».

Фигурант дела — Антон Котов, сотрудник компании «Областной центр дезинфекции», проводившей обработку магазина, в котором был куплен арбуз, от насекомых. Следствие считает, что причиной смерти бабушки и внучки стало нарушение правил дезинсекции.

13 сентября стало известно о задержании правоохранителями подозреваемого в деле об отравлении семьи арбузом, в том же месяце фигуранту уголовного дела предъявили обвинение.

Маргарита Головатенко