В Москве задержали подозреваемого по делу о смертельном отравлении арбузом из «Магнита»
Правоохранители задержали подозреваемого в деле об отравлении семьи арбузом. Им оказался сотрудник частной компании, проводивший дезинфекцию в магазине сети «Магнит», сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
39-летний сотрудник доставлен в подразделение ведомства, с ним проводятся следственные действия. По предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причина смерти — острое отравление химикатами, сказала Иванова. Приоритетная версия сейчас — нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине.
Следователи московского подразделения СК с участием сотрудников Роспотребнадзора осмотрели магазины, в которых покупались продукты, и изъяли финансово-хозяйственную документацию, биологические пробы продукции, смывы с поверхностей, пробы воздуха и воды.
Во время осмотра квартир эксперты изъяли пробы воды, воздуха, посуду, бытовую химию, лекарственные препараты, продукты питания, включая остатки арбуза. По изъятым объектам назначили более 40 химических судебных экспертиз, сообщает ТАСС.
В субботу в Москве на улице Совхозной продолжалась вспышка тяжелейших отравлений. Была госпитализирована целая семья из мамы, бабушки и внучки. 61-летняя женщина и 15-летняя девочка умерли тем же вечером — девочка от полиорганной недостаточности. Тогда следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).
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