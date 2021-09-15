Следком предъявил обвинение фигуранту дела об отравлении семьи арбузом в Москве

Фото: кадр видео / СК РФ

Фигуранту уголовного дела о смерти женщины и девочки после отравления арбузом, купленным в одном из магазинов розничной сети «Магнит» в Москве, предъявили обвинение — ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает «РИА Новости».



Обвинение предусмотрено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Фигурант дела — 39-летний Антон Котов, сотрудник компании «Областной центр дезинфекции», проводившей обработку магазина, в котором был куплен арбуз, от насекомых. Следствие считает, что причиной смерти бабушки и внучки стало нарушение правил дезинсекции.

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13 сентября стало известно о задержании правоохранителями подозреваемого в деле об отравлении семьи арбузом.

В субботу в Москве на улице Совхозной продолжалась вспышка тяжелейших отравлений. Была госпитализирована целая семья из мамы, бабушки и внучки. 61-летняя женщина и 15-летняя девочка умерли тем же вечером — девочка от полиорганной недостаточности. Тогда следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Маргарита Головатенко