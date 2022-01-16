В Зеленодольске прокуратура проведет проверку условий содержания животных на выставке

Фото: прокуратура РТ

В Зеленодольске городская прокуратура проведет проверку условий содержания экзотических животных на одной из выставок города. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ранее зеленодольцы в соцсетях пожаловались на условия, в которых содержатся животные на передвижной выставке из Ульяновской области. По словам посетителей, игуана, бабочки, крокодил и питон содержались в маленьких аквариумах, а черепахи — в контейнерах для еды. Клетки были старые и грязные, корм и воду люди не заметили.

Кроме того, крокодилу перемотали скотчем пасть, чтобы с ним было удобнее фотографироваться. Также посетители заметили мертвых бабочек и паука.

В связи с этим, зеленодольскому городскому прокурору Сергею Егорову было поручено организовать проверку и при наличии оснований принять меры реагирования.

В Набережных Челнах прокуратура взяла на контроль убийство девяти щенков в СНТ «Заря». Зоозащитники сообщили, что это уже не первый подобный случай.

Дарья Акимова