Директором музея-заповедника «Казанский Кремль» стал Ильнур Рахимов

Фото: музей-заповедник «Казанский Кремль»

Ильнур Рахимов стал директором государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль». До этого он возглавлял ГАУ РТ «Деревня Универсиады».

Рахимов окончил факультет международных отношений и политологии КФУ, кандидат исторических наук. В 2010—2015 гг. работал начальником отдела выставочной деятельности и руководителем департамента аккредитации АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов». С 2015 по 2021 год занимал должность мэра Деревни Универсиады.

Фото: музей-заповедник «Казанский Кремль»

Ранее должность директора музея-заповедника «Казанский Кремль» занимал Айрат Сибагатуллин. Недавно он вернулся на работу на ТНВ в качестве заместителя генерального директора — директора по кинопроизводству.

Диана Жиленкова