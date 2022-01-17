СМИ: США и Европа нашли альтернативу отключению России от SWIFT

США и Евросоюз исключили отключение российских банков от системы SWIFT как вариант возможных санкций. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вместо этого они готовят точечные экономические меры против крупнейших кредитных учреждений. Германия настаивает на исключениях, потому что могут возникнуть препятствия для оплаты газа и нефти из России.

Россию предложили от платежной системы SWIFT, в частности, в случае эскалации на Украине. Предполагается, что это повлечет за собой исключение российских компаний с международного финансового рынка.

Татьяна Леухина