СМИ: США и Европа нашли альтернативу отключению России от SWIFT
США и Евросоюз исключили отключение российских банков от системы SWIFT как вариант возможных санкций. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.
Вместо этого они готовят точечные экономические меры против крупнейших кредитных учреждений. Германия настаивает на исключениях, потому что могут возникнуть препятствия для оплаты газа и нефти из России.
Россию предложили от платежной системы SWIFT, в частности, в случае эскалации на Украине. Предполагается, что это повлечет за собой исключение российских компаний с международного финансового рынка.
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