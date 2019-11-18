Главой информационно-аналитического управления президента РТ может стать Ленар Файзутдинов
Как стало известно «Реальному времени» из собственных источников, новым руководителем информационно-аналитического управления президента Татарстана может быть назначен Ленар Файзутдинов, управляющий партнер АМК «Теория Дарвина».
Его предшественником в этой должности был Айдар Салимгараев, назначенный недавно руководителем республиканского агентства «Татмедиа».ОбществоВласть Татарстан
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