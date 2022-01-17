В выходные в электротранспорте Казани выявили 18 пассажиров без QR-кодов

Фото: Максим Платонов

В минувшие выходные в казанском электротранспорте обнаружили 18 человек без QR-кодов. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Так, 11 пассажиров пытались проехать без QR-кода в трамваях и троллейбусах, еще семь — в метро.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, этим утром в электротранспорте города выявили восемь пассажиров без QR-кодов. Утренний час пик обошелся без участия полицейских.



Также продолжаются проверки соблюдения масочного режима. Так, утром в трамваях и троллейбусах без маски находились 56 человек. Из них 32 человека после замечания надели средство индивидуальной защиты, остальные 24 нарушителя покинули пассажирский салон.



В новогодние праздники в казанском электротранспорте выявили 50 пассажиров без QR-кодов.

Диана Жиленкова