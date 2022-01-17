Гинцбург: любой штамм COVID-19 может работать как «живая вакцина»

Фото: Максим Платонов

Не только «омикрон», но и другие штаммы коронавируса могут быть «живой вакциной». Это происходит в том случае, если человек уже переболел COVID-19. Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в то же время никто не может предсказать, какими именно будут последствия от такой «вакцинации». Гинцбург отметил, что нельзя сказать того же про российскую вакцину «Спутник V», безопасность которой доказана. А от «живой вакцины» осложнения могут быть разными, вплоть до летального исхода, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе Гинцбург заявил, что «Спутник V» не нуждается в модификации под штамм «омикрон». По его словам, у привитых российским препаратом образуется широкий спектр вируснейтрализующих антител.

Диана Жиленкова