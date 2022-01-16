Из-за России президенту США предсказали плохую зиму

Президенту США Джо Байдену предсказали плохую зиму из-за напряженных отношений с Россией, рекордной инфляции и очередной волны коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению автора статьи Джоша Уингроу, Байден столкнулся со сложными задачами внутри страны и на международной арене. Показатели инфляции в стране достигли максимума с 1982 года, кризис в Восточной Европе нарастает, увеличивается число заболевших COVID-19.

Кроме того, переговоры с Ираном перешли к критически важной отметке.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции США против руководства России могут привести к прекращению отношений между двумя странами.