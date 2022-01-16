Песков: санкции США против руководства России могут привести к прекращению отношений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предлагаемые в США санкции против российского руководства могут привести к прекращению отношений между двумя странами. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

По словам Пескова, Россия является самодостаточной страной и не почувствует угрозу из-за введенных ограничений.

Также в интервью он рассказал, что Россия наблюдает постепенное вторжение НАТО на Украину и не может больше с этим мириться. Песков добавил, что НАТО представляет собой орудие конфронтации, а не мира и стабильности.

Фото: kremlin.ru

Ранее Дмитрий Песков назвал напряженной ситуацию на границе с Украиной.



Дарья Акимова