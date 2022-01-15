В Татарстане в 2021 году в 1,5 раза выросло число алкогольных отравлений

В Татарстане за 2021 год зарегистрировали 695 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это в 1,5 раза выше уровня за аналогичный период 2020 года, тогда зарегистрировали 465 случаев.

Основная доля отравившихся — лица в возрасте 18 лет и старше. На них проходится 90% случаев (626). Еще 5,8% (40) случаев отравления зарегистрировали среди подростков (15—17 лет). Среди детского населения в возрасте 0—14 лет зафиксировали 29 случаев (4,2).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

43% отравившихся — неработающие, 14,7% — работающее население, 10,9% — пенсионеры, 6,9% — школьники, 3,9% — учащиеся и 20,6% — прочие. Чаще всего отравлялись алкоголем мужчины — 81,4%.

Показатель смертности от острых отравлений спиртными напитками за 2021 год выше показателя 2020 года на 5,2%, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Татарстану.

В понедельник премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об определении мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается продажа алкоголя в магазинах и предприятиях общепита.

Татьяна Леухина