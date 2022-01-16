В Чистополе на крещенское купание оборудуют купель на Каме

В Чистополе на Крещение для купания будет организована одна купель. Ее оборудуют на набережной реки Камы, недалеко от Никольского собора. Об этом сообщает пресс-служба Чистопольского муниципального района.

По словам заместителя главы города Михаила Ксенофонтова, около проруби будут дежурить сотрудники полиции, скорой помощи и спасатели. Кроме того, установят безопасные подходы и спуски к воде, также будут организованы женские и мужские зоны для переодевания, где верующие смогут согреться после окунания в воду.

Еще одна купель будет установлена в селе Булдырь Чистопольского района у храма Рождества Пресвятой Богородицы.

Фото: realnoevremya.ru

В субботу на совещании в Доме правительства РТ президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение о создании необходимых условий для традиционных массовых крещенских купаний в республике.

Дарья Акимова