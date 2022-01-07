Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка мира по биатлону

Российский спортсмен Александр Логинов стал первым на спринтерской гонке пятого этапа Кубка мира по биатлону. Соревнования проходили в Оберхофе.

Логинов преодолел дистанцию в 10 км за 27 минут 0,8 секунды.

— На самом деле получилось хорошо потренироваться в праздники, буквально один день, но я сегодня доволен. По такой трудной погоде один промах — это даже не четверка, а четверка с плюсом, — сказал он в эфире «Матч ТВ».

«Серебро» в спринте взял французский биатлонист Эмильен Жаклен. Третьем стал спортсмен из Еорвегии Стурла Легрейд.

В декабря 2021-го российская сборная по биатлону получила бронзовую медаль в мужской эстафете на третьем этапе Кубка мира. Логинов входил в ее состав наряду с Василием Томшиным, Даниилом Серохвостовым и Эдуардом Латыповым.



Татьяна Демина