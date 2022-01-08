В 2022 году в Татарстане на программу «Наш двор» направят 8 миллиардов рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Власти Татарстана озвучили лимит республиканской программы «Наш двор» на 2022 год. В этом году на нее направят 8 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба президента РТ.

В предварительном перечне объектов на благоустройство в этом году обозначены 1 039 придомовых территорий по всей республике. Об этом сегодня сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

За два года реализации программы в Татарстане благоустроили более двух тысяч дворов. «Наш двор» за это время охватил более 660 тысяч жителей.



Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В 2021 году новые дворы в республике увидели 300 тысяч человек. Благоустройство затронуло 1 078 придомовых территорий. Потратили на это 8 миллиардов рублей. Деньги пошли в том числе на устройство более 2 млн кв. метров асфальтового покрытия и 514 км тротуаров, установку 6 тыс. опор освещения. Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина