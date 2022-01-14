Татарстанцев предупредили о метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее
Жителей Татарстана предупредили о неблагоприятных погодных условиях 15 января, об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.
15 января на территории республики ожидается метель с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее и сильный ветер порывами до 15—18 м/с, сильный снег.
На дорогах могут образоваться снежные заносы.
В Татарстане в ближайшие выходные ухудшится погода, что связано с выходом на европейскую территорию России активного циклона. В Гидрометцентре РТ прогнозируют снег, метели и сильный ветер.
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