Татарстанцев предупредили о метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее

Жителей Татарстана предупредили о неблагоприятных погодных условиях 15 января, об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.



15 января на территории республики ожидается метель с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее и сильный ветер порывами до 15—18 м/с, сильный снег.

На дорогах могут образоваться снежные заносы.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в ближайшие выходные ухудшится погода, что связано с выходом на европейскую территорию России активного циклона. В Гидрометцентре РТ прогнозируют снег, метели и сильный ветер.

Маргарита Головатенко