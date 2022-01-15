Правительство утвердило новые правила аккредитации образовательных учреждений

В России утвердили новые правила новые правила государственной аккредитации образовательных учреждений, новое положение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Ожидается, что данная мера позволит снизить административную нагрузку на образовательные учреждения и не отвлекаться от основной работы.

Процедуру прохождения государственной регистрации для школ, колледжей и вузов упростят с 1 марта 2022 года. Образовательным организациям, имеющим действующую до 1 марта аккредитацию, получать ее заново не придется, сообщает пресс-служба кабмина.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О важных изменениях в сфере образования в 2022 году — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко