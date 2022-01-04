Высшее образование в 2022 году: 5 важных изменений

Реформы в системе высшего образования идут постоянно, но большая часть из них практически не затрагивает конечных потребителей — абитуриентов, студентов и их родителей. Разобраться в том, что именно меняется, порой сложно даже тем, кто в этой системе работает, не говоря уже о тех, кто сталкивается с образованием при поступлении, да и во время учебы. Но в 2022-м будет несколько новшеств, понимание которых может облегчить жизнь и абитуриентам, и действующим студентам. О них в своей авторской колонке «Реальному времени» рассказывает Анна Свирина, проректор по науке и развитию Университета управления ТИСБИ.

Новость №1 — переход к бессрочной аккредитации Лицензия на образовательную деятельность дает вузу право учить студентов. Платящие за обучение при этом получают возможность получить налоговый вычет. А аккредитация вуза дает право выдавать диплом государственного образца. И если лицензия давно уже стала бессрочной, то аккредитацию надо было подтверждать раз в несколько лет. Жизнь в образовательной организации на период ее подготовки и проведения замирала, потому что все силы были брошены на ее прохождение. С 1 марта этого не будет — надзорные органы будут анализировать сайты образовательных организаций, на которых вывешивается все необходимое для анализа их работы. Но если у вас сложилось впечатление, что жизнь вузов в результате станет проще, то оно обманчиво — при предложенном подходе аккредитация будет идти каждый день, а не раз в 6 лет, так что надо быть в тонусе постоянно. А вот те, кто учится, оказываются в выигрыше — теперь полная информация обо всех программах, преподавателях, вакантных местах и прочих аспектах жизни университета становится доступна в любое время и из любой точки мира. Фото: Максим Платонов

Новость №2 — поступление и защита персональных данных Вторая новость — в общем-то, не совсем новость. В 2021-м этот подход уже был применен: в рейтинговых списках поступающих впервые вместо привычных фамилии, имени и отчества абитуриента появились наборы цифр. Университеты имели право использовать либо СНИЛС абитуриента, либо внутренний номер, присвоенный в собственной системе. Эта практика была, похоже, признана успешной, хотя и оставила множество поступающих «за бортом» желанного вуза — если по ФИО можно было посмотреть, куда еще подали документы твои конкуренты за бюджетное место, и хоть как-то спрогнозировать их решение, то с наборами цифр самостоятельная оценка перспектив конкурентов становилась проблемой. В результате многие только утром, после закрытия наборов, узнавали, что они не поступили ни в вуз мечты, ни в другие — ведь выбор надо было сделать в одно и то же время.

Новость №3 — изменения для тех, кто поступает в вуз после колледжа Уже несколько лет наблюдается стабильная тенденция: около половины школьников после 9 класса переходит в колледжи, ресурсные центры и другие организации, дающие среднее профессиональное образование. Частично это связано с тем, что, получив диплом колледжа, можно поступать в вузы, минуя ЕГЭ — для вчерашних колледжистов университеты могут устанавливать собственные вступительные испытания и опираться на их результаты, а не на единый государственный экзамен. При этом ограничения на выбор профессии не было — можно было изучать бухгалтерский учет в колледже, а поступать на «Нефтегазовое дело». С 2022-го ситуация поменяется: профиль среднего профессионального образования будет иметь значение при поступлении. И конечно, для колледжистов остается возможность сдавать ЕГЭ и поступать по его результатам. Фото: Максим Платонов

Новость №4 — получение баллов индивидуальных достижений Уже несколько лет при поступлении вузы имеют право добавить поступающему до 10 баллов индивидуальных достижений. На фоне 300 баллов (а иногда — 400), максимальных при поступлении (3 ЕГЭ по 100 баллов максимум), еще 10 кажутся незначительной прибавкой к нескольким сотням. Но именно они часто были решающими при поступлении в топовые университеты. Более того, на некоторые направления (например, в НИУ ВШЭ) проходной балл был 310, а не 300. С 2022 года перечень мероприятий, за которые начисляются баллы индивидуальных достижений, меняется. Если вы планируете поступать на направление с большой конкуренцией — уточните, получите ли вы свои баллы за участие в мероприятиях, которые до 14 сентября 2021 года давали вам такую возможность.