В Казани оштрафовали застройщика за обман покупателя квартиры

Казанского застройщика ООО «ИнтегСтрой» оштрафовали за обман потребителя — застройщик ввел покупателя в заблуждение относительно потребительских свойств объекта долевого строительства, сообщает Роспотребнадзор по РТ.



Согласно договору, после завершения строительства жилого дома объекту капитального строительства должны были присвоить класс энергетической эффективности В, однако присвоили класс С (ниже В). При этом, все вводимые в эксплуатацию дома должны быть не ниже класса В.

Вдобавок, в проектной документации содержались сведения о включении оборудования по очистке воды до степени ее готовности для употребления в пищу и для питья. Стоимость оборудования была заложена в цену каждой квартиры, но позднее ее исключили из проектной документации дома.

Как выяснили в Роспотребнадзоре, до покупателя не довели информацию о замене условий договора — согласие потребителя отсутствовало. Покупатель узнал об изменениях уже при приеме квартиры. Так, действия застройщика привели к обману потребителя. Застройщика оштрафовали на 100 тысяч рублей, позднее суд снизил размер штрафа до 50 тысяч.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Оборудование по очистке воды в доме установлено, заключены договоры поставки очищенной воды во все корпусы жилого дома. В присвоении класса энергетической эффективности жилого дома проектировщики допустили ошибку в показателях: в расчетах, должна была учитываться только площадь жилых помещений, а учитывалась площадь всего дома. Фактические характеристики дома не изменялись. Работы произведены в соответствии с проектной документацией.

Маргарита Головатенко