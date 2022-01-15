Свекровь погибшей в Казахстане россиянки рассказала, что она умерла от пулевого ранения

Погибшая в Казахстане 26-летняя гражданка России Мария Ким умерла от пулевого ранения, сообщила ее свекровь Евгения Ким.



«Она вышла с работы, но не дошла до дома. Ее подобрала скорая уже мертвой — огнестрельное ранение в живот. Судмедэксперт сказал, что она умерла именно от огнестрельного ранения, мгновенно. Сказал, она даже могла ничего не понять», — рассказала она RT.

В полиции также подтвердили смерть россиянки от огнестрельного оружия. Ранее в СМИ появилась информация о том, что погибшая скончалась от ножевых ранений.

Мария приехала в Казахстан на учебу в медицинском колледже. Там она познакомилась со своим мужем. У них трое детей. Ее убили 6 января, когда женщина выходила с работы.

Генконсульство в Алма-Ате связалось с матерью, родными и близкими погибшей. Направлено обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить семье погибшей возможное содействие.

Маргарита Головатенко