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Свекровь погибшей в Казахстане россиянки рассказала, что она умерла от пулевого ранения

09:17, 15.01.2022
Свекровь погибшей в Казахстане россиянки рассказала, что она умерла от пулевого ранения
Фото: pixabay.com

Погибшая в Казахстане 26-летняя гражданка России Мария Ким умерла от пулевого ранения, сообщила ее свекровь Евгения Ким.

«Она вышла с работы, но не дошла до дома. Ее подобрала скорая уже мертвой — огнестрельное ранение в живот. Судмедэксперт сказал, что она умерла именно от огнестрельного ранения, мгновенно. Сказал, она даже могла ничего не понять», — рассказала она RT.

В полиции также подтвердили смерть россиянки от огнестрельного оружия. Ранее в СМИ появилась информация о том, что погибшая скончалась от ножевых ранений.

Мария приехала в Казахстан на учебу в медицинском колледже. Там она познакомилась со своим мужем. У них трое детей. Ее убили 6 января, когда женщина выходила с работы.

Генконсульство в Алма-Ате связалось с матерью, родными и близкими погибшей. Направлено обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить семье погибшей возможное содействие.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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