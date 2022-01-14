Гражданка России погибла во время погромов в Казахстане

Гражданка России 1995 года рождения погибла во время погромов в Жамбылской области Казахстана, сообщает посольство РФ.

Погибшая во время беспорядков в казахстанском Таразе россиянка — мать трех детей. Ее убили 6 января, когда женщина выходила с работы.

Генконсульство в Алма-Ате связалось с матерью, родными и близкими погибшей. Направлено обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить семье погибшей возможное содействие. Генконсульство прорабатывает вопрос о материальной помощи семье погибшей.

«Посольством России в Казахстане направлен запрос о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления. Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона», — сказано в сообщении.

Вчера ДСКЦ МИД РФ сообщил, что вывоз российских граждан самолетами Минобороны из Казахстана завершается в связи со стабилизацией ситуации в республике.

Фото: pixabay.com

На фоне недавних событий в Казахстане из республики эвакуировались около 30 татарстанцев. Казанец Александр Рунов рассказал о вывозе из страны самолетом Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Маргарита Головатенко