Жители Казани и Челнов считают, что МРОТ должен быть больше 30 тысяч рублей

Жители Казани и Набережных Челнов считают, что минимальный размер оплаты труда в России должен быть выше фактического в два или три раза. Таковы результаты опроса онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, у казанцев средний желаемый МРОТ составляет 33 400 рублей, а у жителей Набережных Челнов — 37 300 рублей.

Самые высокие требования к величине МРОТ у жителей Москвы, там считают, что он должен быть больше 42 тысяч рублей, во Владивостоке — 40,5 тысячи рублей, в Хабаровске — 38,8 тысячи рублей, Санкт-Петербурге — 38,3 тысячи рублей.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, президент России Владимир Путин утвердил увеличение МРОТ на 2022 год до 13 890 рублей с этого года. В прошлом году он составлял 12 792 рублям.

Дарья Акимова