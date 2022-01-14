Первых постояльцев в новом отеле у аэропорта Казани планируется принять весной

Фото: Kravt Invest

Новый отель, расположенный у аэропорта Казани, планирует принять первых постояльцев весной этого года. Сегодня его постелил Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба президента РТ. Сейчас завершается установка мебели и предметов декора в номерах.

Девятиэтажному отелю под названием Kravt Hotel Kazan Airport присвоили категорию в 4 звезды. Всего там находится 240 номеров разных категорий. Внутри оборудованы конференц-зал, ресторан, спортзал и спа-комплекс. К отелю ведет теплый переход из здания аэропорта и выставочного центра «Казань Экспо».

В феврале 2020 года стало известно, что девелоперская компания Kravt Invest со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге намерена вложить 1,8 млрд рублей в строительство гостиницы Kazan Expo в Казани. Проект реализуется при поддержке правительства Татарстана на условиях государственно-частного партнерства.