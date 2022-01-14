В казанской «Меге» на месте съехавшего OBI появится кинотеатр

В казанском ТЦ «Мега» на месте съехавшего в отдельное здание магазина OBI появится кинотеатр «Каро», входящий в орбиту госкорпорации ВТБ.



Как стало известно «Реальному времени», девелопер российских ТЦ «Мега» «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн» подписал контракт с ООО «Каро Фильм Менеджмент». Сеть кинотеатров получила право арендовать 3—5 тысяч кв. м в будущей развлекательной зоне «Меги». Здесь «Каро» сможет открыть до 10—12 кинозалов. Срок действия контракта — до 10 лет.

Кинотеатр появится после реконструкции в 2023 году. Площади, которые раньше занимал DIY оператор, а также все прилегающие к нему магазины до второго главного входа, а именно: Samsung, Haier, New Yorker, Gloria Jeans — будут реконструированы для усиления развлекательного компонента в дальнейшем.

Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» подробно рассказывало об определении с якорным арендатором на освободившихся в «Меге» площадях OBI.



Маргарита Головатенко