В войсках Восточного военного округа началась внезапная проверка боеготовности
В войсках Восточного военного округа проводят внезапную проверку боевой готовности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. Проверка боеготовности проводится в рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Восток-2022».
Учения позволят оценить способность действовать после перегруппировки на большие расстояния по территории России.
Подразделения ВВО отработают спектр задач по организации всестороннего обеспечения. Также они выполнят контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки с проведением тактических учений и боевых стрельб на удаленных полигонах.
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