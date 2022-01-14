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В войсках Восточного военного округа началась внезапная проверка боеготовности

09:59, 14.01.2022

В войсках Восточного военного округа проводят внезапную проверку боевой готовности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

Продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. Проверка боеготовности проводится в рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Восток-2022».

Учения позволят оценить способность действовать после перегруппировки на большие расстояния по территории России.

Подразделения ВВО отработают спектр задач по организации всестороннего обеспечения. Также они выполнят контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки с проведением тактических учений и боевых стрельб на удаленных полигонах.

Маргарита Головатенко
ПромышленностьОПК

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