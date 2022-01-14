В МВД по Татарстану рассказали о хищении 25 млн рублей из челнинского банка
В Набережных Челнах сотрудники банка похитили 25 млн рублей. Возбуждено уголовное дело «Присвоение или растрата, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Хищение произошло в период с 3 по 30 декабря 2021 года. Деньгами похитители распорядились по своему усмотрению.
Сейчас в отношении обоих задержанных избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, передает «Интерфакс».
О хищении из банка Челнов ранее сообщили местные СМИ. По их данным, его совершила сотрудница вместе с подельницей. Женщина сдалась службе безопасности банка.
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