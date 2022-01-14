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В МВД по Татарстану рассказали о хищении 25 млн рублей из челнинского банка

00:32, 14.01.2022
В МВД по Татарстану рассказали о хищении 25 млн рублей из челнинского банка
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах сотрудники банка похитили 25 млн рублей. Возбуждено уголовное дело «Присвоение или растрата, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Хищение произошло в период с 3 по 30 декабря 2021 года. Деньгами похитители распорядились по своему усмотрению.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас в отношении обоих задержанных избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, передает «Интерфакс».

О хищении из банка Челнов ранее сообщили местные СМИ. По их данным, его совершила сотрудница вместе с подельницей. Женщина сдалась службе безопасности банка.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан

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