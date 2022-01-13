В Челнах сотрудница банка похитила из хранилища 25 млн рублей
В Набережных Челнах сотрудница банка похитила из хранилища 25 млн рублей. Инцидент произошел еще в декабре.
Ей помогала подельница. Однако женщина все равно сдалась службе безопасности банка. Возбуждено уголовное дело, пишут «Челнинские известия».
В декабре прошлого года кассирша отделения «Альфа-банка» в Ачинске в коробке вынесла 23 млн рублей. Позже она сдалась сама полицейским.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым