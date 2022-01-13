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В Челнах сотрудница банка похитила из хранилища 25 млн рублей

22:40, 13.01.2022
В Челнах сотрудница банка похитила из хранилища 25 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах сотрудница банка похитила из хранилища 25 млн рублей. Инцидент произошел еще в декабре.

Ей помогала подельница. Однако женщина все равно сдалась службе безопасности банка. Возбуждено уголовное дело, пишут «Челнинские известия».

В декабре прошлого года кассирша отделения «Альфа-банка» в Ачинске в коробке вынесла 23 млн рублей. Позже она сдалась сама полицейским.

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