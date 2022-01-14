В новогодние праздники в РКБ Татарстана прооперировали около 200 человек с травмами

В РКБ Татарстана провели около 200 травматологических операций за период новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Каждый день травматологи-ортопеды двух отделений клиники выполняли по 8—10 операций. Самые частные травмы — переломы шейки бедра, лодыжки, ключицы, резаные раны рук и ног. Также в РКБ обращались пациенты с компрессионным переломом позвоночника, который получили во время катания на горных лыжах, сноубордах и «ватрушках».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С ушибами, неосложненными переломами и растяжениями обратились 278 человек. Им не потребовалась госпитализация. Сами врачи отмечают, что в 2021 году поступало гораздо меньше людей с травмами.

Врач-травматолог-ортопед Елабужской центральной больницы Иван Барсуков ранее рассказал, как уберечь себя от травм зимой.

Татьяна Леухина