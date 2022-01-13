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Навальный анонсировал выход документального фильма про себя

20:59, 13.01.2022
Навальный анонсировал выход документального фильма про себя
Фото: instagram.com/navalny

CNN Films и HBO Max сняли документальный фильм «Навальный» про отравление оппозиционера, его лечение и возвращение в Россию. Сообщение об этом появилось в его Instagram.

Даты выхода пока нет, однако «мировая премьера состоится вот-вот», говорится в посте.

20 февраля Мосгорсуд признал законным замену условного срока Алексею Навальному на реальный. Окончательный срок для оппозиционера составил 2 года 6 месяцев и две недели. Он истечет в конце июля — начале августа 2023 года. При этом во время нахождения оппозиционера в колонии, на него уже возбудили несколько уголовных дел.

Татьяна Леухина
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