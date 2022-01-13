Навальный анонсировал выход документального фильма про себя

CNN Films и HBO Max сняли документальный фильм «Навальный» про отравление оппозиционера, его лечение и возвращение в Россию. Сообщение об этом появилось в его Instagram.

Даты выхода пока нет, однако «мировая премьера состоится вот-вот», говорится в посте.

20 февраля Мосгорсуд признал законным замену условного срока Алексею Навальному на реальный. Окончательный срок для оппозиционера составил 2 года 6 месяцев и две недели. Он истечет в конце июля — начале августа 2023 года. При этом во время нахождения оппозиционера в колонии, на него уже возбудили несколько уголовных дел.



Татьяна Леухина