Казанцы могут принять участие в программе «Квартирный вопрос» на НТВ

В Казани будут проходить съемки телевизионной программы «Квартирный вопрос» для телеканала НТВ. Принять участие в ней смогут жители города.

В квартирах участников программы будет выполняться ремонт, поэтому на время съемок жильцам необходимо будет покинуть дом на 2-2,5 месяца.

Фото: kzn.ru

Для участия в передаче, квартира должна быть в собственности, площадью не менее 45 квадратных метров. Квартиры в необжитых и неотделанных новостройках не подойдут для съемок.

Казанцы, желающие присоединиться к проекту, могут отправить заявку на электронную почту creative@peredelka.tv, рассказав в письме о своей семье, квартире, указав адрес и приложив фотографии квартиры, сообщается на сайте мэрии города.

В ноябре певицы из Татарстана принимали участие в шоу «Голос» на «Первом канале».

Татьяна Леухина