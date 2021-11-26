Ольга Баландина из Челнов покинула проект «Голос»
Ольга Баландина из Набережных Челнов выбыла из проекта «Голос» после состязания «Поединок».
Девушка была в паре с Никитой Бысюком. Они исполняли песню JONY — «Комета».
За девушку проголосовали Александр Градский и Леонид Агутин. Однако ее наставник — Дмитрий Билан — решил оставить в проекте Бысюка.
На прошлой неделе певица из Альметьевска Светлана Малюткина прошла в третий тур проекта «Голос».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым