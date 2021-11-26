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Ольга Баландина из Челнов покинула проект «Голос»

23:23, 26.11.2021
Ольга Баландина из Челнов покинула проект «Голос»
Фото: скриншот

Ольга Баландина из Набережных Челнов выбыла из проекта «Голос» после состязания «Поединок».

Девушка была в паре с Никитой Бысюком. Они исполняли песню JONY — «Комета».

За девушку проголосовали Александр Градский и Леонид Агутин. Однако ее наставник — Дмитрий Билан — решил оставить в проекте Бысюка.

На прошлой неделе певица из Альметьевска Светлана Малюткина прошла в третий тур проекта «Голос».

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