Кудрин посоветовал работать в сфере креативной индустрии

Сфера креативной индустрии растет быстрее других секторов экономики во всем мире. В ближайшие десятилетия на специалистов в этой области будет большой спрос, выразил мнение глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Рост сферы креативной индустрии объясняется тем, что жители мира становятся немножко состоятельнее, им больше нужно индивидуальных каких-то качеств любого продукта. Идет так называемая кастомизация мировой экономики, которая больше ориентирована на потребности каждого человека, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев (архив)

По словам Кудрина, в США этот рынок достиг $1 трлн, в Китае — практически столько же, а в РФ — около 2,5 трлн рублей.



Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, кто в России получает заработную плату в размере одного миллиона рублей в месяц и выше.

Татьяна Леухина