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В Алькеевском районе Татарстана обнаружили незаконную снежную свалку

15:51, 13.01.2022
В Алькеевском районе Татарстана обнаружили незаконную снежную свалку
Фото: eco.tatarstan.ru

В селе Базарные Матаки Алькеевского района Татарстана была обнаружена несанкционированная свалка снега. Об этом сообщается на сайте Минэкологии республики.

Свалку нашли инспекторы Волжско-Камского территориального управления Минэкологии РТ на улице Крайнова. Ее площадь составила 300 кв. метров, объем — 200 куб. метров.

Специалисты управления составили административный протокол в адрес должностного лица по части 1 статьи 3.6 КОАП РТ «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами».

Ранее в Казани была выявлена незаконная свалка снега в Приволжском районе, на улице Учительской.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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