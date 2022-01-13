В Алькеевском районе Татарстана обнаружили незаконную снежную свалку
В селе Базарные Матаки Алькеевского района Татарстана была обнаружена несанкционированная свалка снега. Об этом сообщается на сайте Минэкологии республики.
Свалку нашли инспекторы Волжско-Камского территориального управления Минэкологии РТ на улице Крайнова. Ее площадь составила 300 кв. метров, объем — 200 куб. метров.
Специалисты управления составили административный протокол в адрес должностного лица по части 1 статьи 3.6 КОАП РТ «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами».
Ранее в Казани была выявлена незаконная свалка снега в Приволжском районе, на улице Учительской.
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