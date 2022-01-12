В Казани обнаружили незаконную снежную свалку

В Казани обнаружили незаконную свалку снега в Приволжском районе. Ее площадь составила 847 кв. метров, объем — 568 куб. метров, сообщили в Минэкологии Татарстана.

Снег незаконно складировали на улице Учительской. Инспекторы Центрального территориального управления вместе со специалистами Центрального отдела обеспечения экологического надзора и представителем администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани выехали на место и подтвердили нарушение природоохранного законодательства.

Специалисты взяли пробы грязного снега для определения опасности. В случае превышения загрязняющих веществ в нем в адрес администрации Вахитовского и Приволжского районов города направят извещение с требованием явиться в Минэкологии РТ для составления административного материала.



В конце ноября 2021 года незаконную свалку снега нашли в районе авторынка на улице Амирхана в Казани.

Дарья Акимова