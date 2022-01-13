Казанский суд не дал вольную обвиняемому экс-замглавы МЧС Татарстана

Фото: Ирина Плотникова

Не выйдут из СИЗО в ближайшее время бывший замминистра МЧС Татарстана Ильхам Насибуллин и экс-глава «Татагролизинга», директор фирмы «ОДС РТ» Ленур Зиннатуллин. Только что Советский райсуд Казани отказался менять им меру пресечения и повторно продлил реальный арест до 6 марта, при этом замдиректора «ОДС» Ильнара Гимадиева не отпустили из-под домашнего ареста под подписку, передает с заседания журналист «Реального времени».



В ноябре 2021-го тот же райсуд в ином составе санкционировал возврат в Генпрокуратуру уголовного «дела МЧС», по которому привлекают Насибуллина и Зиннатуллина. Причиной такого решения стало непонятное участникам процесса обвинение, и Верховный суд Татарстана уже утвердил это решение, но параллельно отменил постановление райсуда о сохранении фигурантам ранее избранных мер пресечения до 6 марта 2022 года.

Сегодня на заседании представитель прокуратуры Светлана Белова просила продлить до 6 марта 2022 года реальный арест Насибуллину и Зиннатуллину и домашний — замдиректору «ОДС РТ» Ильнару Гимадиеву.

Гимадиев на заседании рассказал о тяжелом финансовом положении своей семьи: «Жена в декретном отпуске, ребенку полтора года. Мать — пенсионерка. Два года нет никаких доходов». Он просил смягчить меру пресечения, чтобы получить возможность зарабатывать и кормить свою семью.

Ленур Зиннатуллин напомнил о своей службе в войсках и налоговой полиции. «Честь офицера никогда не ронял, — утверждает он. — «Сегодня 27-е заседание [почти за два года] суда по мере пресечения и на каждом заседании я говорил о своей непричастности к преступлению». Обращаясь к гособвинителю, Зиннатуллин просил представить из 89 томов дела хоть один документ в подтверждение его причастности к преступлению. При этом утверждал — расследование «дела МЧС» с арестом счетов и оборудования (даже не имеющего отношения к делу) едва не довело компанию «ОДС РТ» до банкротства.

Ильхам Насибуллин в который раз назвал свое обвинение незаконным и необоснованным и одобрил вступившее в силу решение суда о возврате дела на допрасследование в Москву. «К инкриминируемому преступению отношения не имею, денежные средства не похищал, ущерба для государства не наносил», заявил он и добавил — в деле есть доказательства тому.

Напомним, ранее сторона обвинения не стала обжаловать решение о возврате материалов Генеральному прокурору РФ, однако с ним не согласилась потерпевшая по эпизоду мошенничества на 950 тысяч рублей Миляуша Бакирова. 24 декабря Верховный суд республики отверг ее доводы и постановление о возврате дела в прокуратуру вступило в силу.

За три дня до этого апелляционная инстанция отменила вынесенное одновременно с возвратом дела постановление райсуда о продлении до марта 2022 года меры пресечения фигурантам «дела МЧС»: Насибуллину и Зиннатуллину — в СИЗО, Ильнару Гимадиеву — под домашним арестом. В этой части Верховный суд РТ обязал райсуд рассмотреть вопрос повторно, в ином составе.

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