Строительство путепровода на первом участке Вознесенского тракта в Казани выполнено на 20%

В Казани продолжается строительство на первом этапе Вознесенского тракта — на участке от ул. Гвардейской до пр. Победы. Строительство путепровода на пересечении тракта с улицей Гвардейской выполнено на 20%, сообщает мэрия города.



Строить участок начали летом прошлого года. Это дорога от ул. Гвардейской до пр. Победы длиной почти 4 км и шириной 13-17 метров по три полосы в каждую сторону. Ширина тротуаров составит 2,2-4,5 м, проект предусматривает велодорожки и ливневки.

На объекте в ходе подготовительных работ строители проложили объездные дороги на пр. Победы протяженностью 1,2 км и на ул. Гвардейской длиною 890 м, по которым сейчас организовано движение транспорта.

Фото: kzn.ru

Сейчас ведется строительство двух путепроводов тоннельного типа, трех подземных пешеходных переходов. Ежедневно на объекте работают 240 человек и 66 единиц техники.

На втором путепроводе, на пересечении тракта с проспектом Победы, работы выполнены на 25%. Завершить строительство планируется в сентябре, после чего в рабочем режиме запустят движение по ул. Гвардейской и пр. Победы. Полностью первый этап строительства Вознесенского тракта планируют закончить в 2023 году. Новая дорога разгрузит Мамадышский тракт и частично решит дорожные проблемы в поселках Вознесенское, Большие Клыки, Самосырово, Салмачи, Привольный и Вишневка, а еще проблемы в жилых комплексах «Весна» и «Светлая долина».

Ход строительных работ сегодня проконтролировал мэр Казани Ильсур Метшин, в объезде принял участие глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов. Мэр города подчеркнул, что все работы ведутся по графику.

Фото: kzn.ru

В декабре стало известно, что Татарстан получит 1,8 млрд рублей на строительство Вознесенского тракта в Казани.

Маргарита Головатенко