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Песков: введение санкций против Путина можно приравнять к инициативе по разрыву отношений с РФ

13:12, 13.01.2022
Песков: введение санкций против Путина можно приравнять к инициативе по разрыву отношений с РФ
Фото: kremlin.ru

Введение санкций против президента РФ Владимира Путина стало бы запредельной мерой, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений», — приводит слова Пескова ТАСС.

Фото: pnp.ru

Накануне сенаторы Демократической партии США предложили ввести новые санкции против России и лично президента страны Владимира Путина в случае потенциального вторжения на Украину.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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