Песков: введение санкций против Путина можно приравнять к инициативе по разрыву отношений с РФ

Введение санкций против президента РФ Владимира Путина стало бы запредельной мерой, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



«Речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений», — приводит слова Пескова ТАСС.

Фото: pnp.ru

Накануне сенаторы Демократической партии США предложили ввести новые санкции против России и лично президента страны Владимира Путина в случае потенциального вторжения на Украину.

Маргарита Головатенко