Сенаторы США предложили ввести новые санкции против России и лично Путина

Сенаторы Демократической партии США предложили ввести новые санкции против России и лично президента страны Владимира Путина в случае потенциального вторжения на Украину. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на законопроект, имеющийся в их распоряжении.

Согласно информации, ограничительные меры могут коснуться не только Путина, но и части российских высокопоставленных чиновников, военных, банков и доступа к международной системе SWIFT. Также сенаторы призвали рассмотреть все меры для противодействия запуска газопровода «Северный поток — 2».

Руководил разработкой законопроекта глава комитета сената по международным делам США Роберт Менендес. По данным The Washington Post, Белый дом намерен поддержать данный проект.

Фото: wikipedia.org

Ранее более 20 американских дипломатов и должностных лиц призвали президента США Джо Байдена опубликовать список санкций, которые могут ввести в отношении России в случае ее возможного вторжения на Украину.



Дарья Акимова