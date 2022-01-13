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Хуснуллин: 30% россиян планируют поменять место жительства в ближайшие 2—3 года

12:56, 13.01.2022
Хуснуллин: 30% россиян планируют поменять место жительства в ближайшие 2—3 года
Фото: realnoevremya.ru

Около трети жителей России планируют переехать в ближайшие два-три года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, расселение является одним из ключевых вопросов стратегии развития строительной отрасли. По итогам социального опроса выяснилось, что 30% россиян в ближайшие несколько лет планируют поменять место жительства.

Фото: Максим Платонов

Хуснуллин отметил, что ключевой задачей стратегии является обеспечение граждан комфортными условиями путем строительства социальной инфраструктуры, создания новых рабочих мест и развития транспортной сети, передает «РИА Новости».

Недавно стало известно, что в текущем году в Татарстане планируют построить 2,75 млн «квадратов» жилья.

Диана Жиленкова
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