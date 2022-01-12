В четверг в Татарстане ожидается сильный ветер и метель

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в четверг, 13 января, ожидается ухудшение погоды — сильный ветер и метель. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

Завтра ветер будет достигать порывов до 15 м/с. При метели ожидается ухудшение видимости до 2 км.

Фото: Максим Платонов

Напомним, сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, местами небольшой снег и северо-восточный умеренный ветер. Максимальная температура воздуха днем составит -8... -13 градусов.



Татьяна Демина