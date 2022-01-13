Совет директоров СИБУРа утвердил политику в области многообразия и инклюзивности

СИБУР утвердил политику в области многообразия и инклюзивности. Соответствующие изменения в стратегию в области устойчивого развития компании до 2025 года утвердил совет директоров холдинга в конце 2021 года, говорится в пресс-релизе компании.

Одна из новых целей — к 2025 году создать комплексную программу в области многообразия и инклюзивности, а также интегрировать эти принципы в основные корпоративные практики.

Политика декларирует приверженность компании соответствующим целям устойчивого развития ООН и принципам Глобального договора ООН, а также подтверждает стремление поощрять многообразие работников на всех уровнях. Основные принципы, утвержденные в новом документе, касаются создания рабочей среды, свободной от притеснений и предубеждений любого характера, их полного исключения при принятии решений о найме, продвижении и поощрении работников, а также личного вклада каждого сотрудника в развитие равных возможностей, создание инклюзивной среды внутри компании и распространение ценностей СИБУРа за его пределами.

— Мы уверены, что многообразие и инклюзивность являются значимыми факторами в достижении долгосрочных целей развития СИБУРа, и принятая на уровне Совета директоров политика позволит реализовывать этот подход еще более эффективно. Мы одними из первых среди российских индустриальных компаний разработали документ, который отражает комплексное видение компании в вопросах заботы о сотрудниках и, в частности, поддержки равенства возможностей. Даже с учетом производственной специфики СИБУР стремится уделять этому все больше внимания, реализует программы женского лидерства, социальные проекты по этой тематике в рамках программы «Формула хороших дел» и развивает другие меры поддержки, — отмечает член правления — управляющий директор СИБУРа Марина Медведева.

В документе также закреплены ряд обязательств в области многообразия и инклюзивности, которые берет на себя СИБУР. А именно — компания обязуется не допускать любые проявления дискриминации на рабочем месте на основании пола, возраста, национальности, религиозных убеждений и других индивидуальных характеристик, уделять повышенное внимание соблюдению прав человека, охране здоровья, труда и промышленной безопасности, создавать и перенимать лучшие практики в области многообразия и инклюзивности.