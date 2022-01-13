Молодежь Татарстана сможет ходить в кино по «Пушкинской карте» с февраля

С февраля «Пушкинскую карту» станут принимать не только в театрах, музеях и концертных залах, но и в кинотеатрах. Жители Татарстана смогут купить билеты на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино, сообщает Минкульт РТ.



В связи с этим номинал карты увеличен с 3 до 5 тысяч рублей. На посещение кинотеатров можно будет потратить до 2 тысяч рублей.

В Татарстане по проекту «Пушкинская карта» работают 207 учреждений, в том числе 43 государственных, 150 муниципальных и 14 частных, а еще некоммерческие организации. Билеты на предстоящие мероприятия могут приобрести более 330 тысяч молодых жителей республики.

Фото: instagram.com/mincult_russia

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 1 февраля обеспечить возможность покупки билетов в кинотеатры по «Пушкинской карте».



Маргарита Головатенко