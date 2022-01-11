Мошенники выманили у казанской пенсионерки более 260 тысяч, пообещав компенсацию за лекарства

Фото: Максим Платонов (архив)

Мошенники обманули 68-летнюю жительницу Казани и выманили у нее более 260 тысяч рублей. Они пообещали ей денежную компенсацию за ранее приобретенное лекарство от коронавируса.

Пенсионерка обратилась в дежурную часть отдела полиции «Азино-2». Ей позвонил неизвестный и назвал себя представителем федеральной программы сертификации. Он рассказал, что она покупала лекарства, которые признали непригодными, из-за чего потребителям по федеральной программе выплачивают компенсацию в размере 450 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Женщина поверила мужчине, так как летом действительно покупала лекарственные вещества для лечения коронавируса. Мошенник сообщил ей, что за хранение денег в банковской ячейке нужно заплатить 43 тысячи рублей, еще 50 тысяч рублей — за страховку. После этого женщине позвонили еще раз. В результате в общей сложности пенсионерка перевела мошенникам 261 тысячу рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Татьяна Леухина