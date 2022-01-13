Утром на казанских дорогах образовались 9-балльные пробки

Фото: Максим Платонов

Утром в столице Татарстана на дорогах образовались пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты», появившиеся заторы оцениваются в 9 баллов.

Так, затруднение движения наблюдается в центре города. Пробки образовались на улицах Пушкина, Лево-Булачной, Марселя Салимжанова, Батурина и др. Также заторы наблюдаются на улицах Вишневского, Фрунзе, Павлюхина, Аделя Кутуя, Николая Ершова, Патриса Лумумбы и др.

Фото: скриншот

Кроме того, пробки образовались на улицах Сибгата Хакима, Бондаренко, Фатыха Амирхана, Мусина, Восстания, Короленко, Аграрной и др.

9-балльные пробки в городе образовались и вчера вечером. Заторы появились на Кировской и Ленинской дамбах, на улицах Декабристов, Копылова, Тэцевской, Петра Витера и др.

Диана Жиленкова