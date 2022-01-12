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В Казани в среду вечером образовались 9-балльные пробки

17:42, 12.01.2022
В Казани в среду вечером образовались 9-балльные пробки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани в среду вечером образовались 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Серьезные заторы образовались в центре города: на улицах Пушкина, Лево-Булачной, Тихомирнова, Технической, Николая Ершова, Вишневского, Аделя Кутуя, Достоевского, Космонавтов, на проспекте Камалеева.

Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на Кировской и Ленинской дамбах, на улицах Декабристов, Копылова, Тэцевской, Петра Витера. Движение затруднено на проспекте Победы, улицах Аграрной, Мира, Академика Арбузова.

Утром в столице Татарстана на дорогах были 8-балльные пробки.

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