В Казани в среду вечером образовались 9-балльные пробки
В Казани в среду вечером образовались 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Серьезные заторы образовались в центре города: на улицах Пушкина, Лево-Булачной, Тихомирнова, Технической, Николая Ершова, Вишневского, Аделя Кутуя, Достоевского, Космонавтов, на проспекте Камалеева.
Пробки наблюдаются на Кировской и Ленинской дамбах, на улицах Декабристов, Копылова, Тэцевской, Петра Витера. Движение затруднено на проспекте Победы, улицах Аграрной, Мира, Академика Арбузова.
Утром в столице Татарстана на дорогах были 8-балльные пробки.АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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