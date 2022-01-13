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В Челнах продолжение Московского проспекта обойдется в более 1,4 млрд рублей

06:43, 13.01.2022
В Челнах продолжение Московского проспекта обойдется в более 1,4 млрд рублей
Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах продолжение Московского проспекта могут начать строить в этом году. Об этом рассказал мэр Наиль Магдеев на открытии нового детского сада в ЖК «Притяжение», который возводят на Орловском поле.

Так, в строительстве дороги заинтересованы жители нового микрорайона. По словам мэра, для строительных работ необходимо свыше 1,4 млрд рублей. Из них 450 млн потребуется на возведение моста через Мелекеску.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Магдеев сообщил о готовности соответствующего проекта. Кроме того, проектная документация уже прошла госэкспертизу. Со стороны муниципалитета подготовительные работы завершены, передают «Челнинские известия».

Несколько дней назад стало известно, что в городе могут начать строить в этом году и центр волейбола.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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